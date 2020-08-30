سعر الريال السعودى اليوم الأحد 30-8-2020
الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:32 ص
منة سالمطباعة
تباين سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-8-2020، في أسواق المال المحلية، وذلك وفقًا لما جاءت به التقارير الأخير في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
و تلتزم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من استراتيجية عمل، ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم سعر تداول الريال السعودي أمام الجنيه المصري،وذلك بعد أن سجل استقرار كبير عن متوسط سعر صرف 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.
4.22 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
4.13 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.
بنك مصر
4.13 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
4.13 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
4.12 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
4.12 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي
4.10 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
4.10 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.
يشار الي أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" صنفت المملكة العربية السعودية عند (A1)، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
ويأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
و الريال هوالعملة الرسمية للملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.
جدير بالذكر أن التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.
و تلتزم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من استراتيجية عمل، ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم سعر تداول الريال السعودي أمام الجنيه المصري،وذلك بعد أن سجل استقرار كبير عن متوسط سعر صرف 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-8-2020البنك المركزي المصري
4.22 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
4.13 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.
بنك مصر
4.13 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
4.13 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
4.12 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
4.12 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي
4.10 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
4.10 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.
يشار الي أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" صنفت المملكة العربية السعودية عند (A1)، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
ويأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
و الريال هوالعملة الرسمية للملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.
جدير بالذكر أن التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.