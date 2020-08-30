سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 30-8-2020



شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم تراجعًا ملحوظًا في معظم البنوك المصرية الأجنبية، إذ بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.05، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.16 جنيه وللبيع 52.08، كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري للشراء 51.61 جنيه وللبيع 52.13.



أسعار الدينار الكويتي وفي بنك مصر سجل للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11، أما ففي بنك الاستثمار العربي فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73، أما في مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 49.04 جينه وللبيع 52.12، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.07 جنيه وللبيع 52.16، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.04 جنيه وللبيع 52.10.



كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 49.05 جينه وللبيع 52.02، وفي بنك عودة فسجل للشراء 48.06 جنيه وللبيع 52.08، كما سحل الدينار أمام الجنيه في بنك الاسكندرية للشراء 48.97 جينه وللبيع 52.05، أما في بنك التنمية الصناعية فارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 50.19 جنيه وللبيع 52.08، مقابل استقرار الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.72 جينه وللبيع 52.08.

محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفاع الدينار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية واستقراره في بنك بلوم.