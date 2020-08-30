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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 30-8-2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:40 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 30-8-2020، خلال تعاملات أولي الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، يواصل سعر برميل النفط الكويتي علي استقراره علي تراجع ملحوظا، حيث انخفض سعر برميل 8 سنتات ليبلغ 04ر46 دولار خلال آخر تداولات وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعلي المستوي العالمي، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا أيضًا لتسجل 55 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 09ر45 دولار للبرميل في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا لتسجل 04ر43 دولار للبرميل.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 30-8-2020

محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفاع الدينار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية واستقراره في بنك بلوم.

شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم تراجعًا ملحوظًا في معظم البنوك المصرية الأجنبية، إذ بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.05، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.16 جنيه وللبيع 52.08، كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري للشراء 51.61 جنيه وللبيع 52.13.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك مصر سجل للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11، أما ففي بنك الاستثمار العربي فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73، أما في مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 49.04 جينه وللبيع 52.12، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.07 جنيه وللبيع 52.16، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.04 جنيه وللبيع 52.10.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 49.05 جينه وللبيع 52.02، وفي بنك عودة فسجل للشراء 48.06 جنيه وللبيع 52.08، كما سحل الدينار أمام الجنيه في بنك الاسكندرية للشراء 48.97 جينه وللبيع 52.05، أما في بنك التنمية الصناعية فارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 50.19 جنيه وللبيع 52.08، مقابل استقرار الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.72 جينه وللبيع 52.08.

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