27 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن بلغ اليوم 27 سفينة.وأوضحت الهيئة- في بيان، اليوم السبت - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، ويتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.وأكد أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.