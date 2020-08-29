رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

27 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:33 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
أ ش أ
طباعة
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن بلغ اليوم 27 سفينة.

وأوضحت الهيئة- في بيان، اليوم السبت - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، ويتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.

وأكد أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالشاكوش.. أمريكي يقتل زوجته المصرية لخلافات أسرية في سيوة

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-8-2020

تفاصيل الحالة الصحية لـ منال سلامة بعد انقلاب سيارتها

جامعة الأزهر تعلن نظام التسجيل والدراسة للطالبات المنتسبات بتنسيق 2020

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

السيسى عن البناء غير المخطط: «ما تحملوناش أعباء أكبر مننا»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

فاتن حمامة: أنا خيالية جدًا ومغرورة و«قنزوحة»

شريف صالح ينتهي من «حفلة الميتين الأوغاد»

«العازف» مجموعة قصصية تتناول حياة المرأة بعد الطلاق

خزعل الماجدي يكشف سر تشويه «الحضارة البابلية»