27 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد
السبت 29/أغسطس/2020 - 02:33 م
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن بلغ اليوم 27 سفينة.
وأوضحت الهيئة- في بيان، اليوم السبت - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، ويتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.
وأكد أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وأوضحت الهيئة- في بيان، اليوم السبت - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، ويتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.
وأكد أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.