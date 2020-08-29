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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط تهريب 2 طن مخدرات فى أسبوع

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:32 م
مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
مريم جبل و عمرو المزيدى
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نجح رجال قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، خلال أسبوع، في ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضمت 35 متهمًا، ارتكبوا 68 حادث سرقة متنوع، و205 قضايا أحداث، كما تم كشف غموض 35 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 48 متهمًا.

وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 1547 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1684 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 644٫094 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 896٫339 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 23٫417 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الأستروكس، وزنت 35٫609 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو، وزنت 2٫790 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون، وزنت 7٫862 كيلو جرام) 74357 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.

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