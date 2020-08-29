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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف مغاغة يناقش «سمات كنيستنا القبطية» باجتماعه العام

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:23 م
الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا أغاثون، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة، مساء أمس الجمعة، اجتماعه الأسبوعي، بمقر المطرانية دون حضور، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".

وناقش خلال الاجتماع موضوعًا بعنوان: "سمات كنيستنا القبطية الأرثوذكسية"، وذلك في إطار حرصه على دعم الأقباط روحيًّا خلال فترة تعليق الأنشطة الكنسية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلن عن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.

وقال حليم- في بيان- إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، موضحًا أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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