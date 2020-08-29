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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تتبرع بمعدات تكنولوجيا معلومات في تنزانيا‎

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:12 م
الأمم المتحدة الإنمائي
الأمم المتحدة الإنمائي
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قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرعًا بعدد من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تبلغ قيمتها 16 مليون دولار أمريكي إلى لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد في تنزانيا؛ من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحفاظ عليها في هذا البلد الواقع في وسط القارة السمراء.

وأقيمت فعاليات احتفالية بتلك المناسبة في مقر اللجنة بالعاصمة التنزانية (دودوما) اليوم السبت، حيث سلمت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كريستين موسيسي، المعدات لرئيس اللجنة ماثيو موايمو.

وقال رئيس اللجنة ماثيو موايمو- في حديثه بعد تسليم المعدات- إن المعدات التي تم استلامها سيتم توزيعها على مكاتب (زنجبار) والفروع الأخرى في منطقتي (موانزا) و(ليدي).

وأوضح موايمو أن اللجنة كانت تخطط لفتح فرع آخر في مدينة (مبيا) لخدمة أهالي المنطقة التي تطلع على المرتفعات الجنوبية لتنزانيا، وقال "في هذا المنعطف التاريخي، أود أن أؤكد لكم أن معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم تسليمها إلينا تمثل ضرورة لتحسين معنويات الموظفين وأدائهم، وأؤكد لكم بالمثل أن اللجنة ستتأكد من استخدام هذه المعدات للغرض المقصود".

وأكد موايمو للمسئولة الأممية أن أي دعم تتلقاه اللجنة من جانب الأمم المتحدة سيتم استخدامه بشكل إيجابي لضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في تنزانيا.

وأشار إلى أن الدعم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان يستهدف بناء قدرات موظفينا، وإنشاء وحدة تخطيط وتنسيق، والعمل على تطوير الخطة الاستراتيجية الخمسية للحكومة التنزانية، وتطوير استراتيجيتي الاتصال والرؤية، وكذلك توريد أدوات أو مرافق العمل مثل السيارات والأثاث وآلات التصوير وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

وخلال الفعالية، أشادت المسئولة الأممية بدولة تنزانيا في جهودها المستمرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى مواطنيها.

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