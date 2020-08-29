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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

4 اتجاهات جديدة للأحذية على قائمة الموضة للعام الدراسي 2020-2021

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:49 ص
أحذية 2020-2021
أحذية 2020-2021
غادة موسى
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كما هو الحال في كل بداية عام الدراسي، نظرت منصة الأبحاث العالمية Stylight في الاتجاهات التي ستشكل الموسم، فيما يتعلق بالأحذية لخريف وشتاء 2020-2021، حيث سيتم تخيل الأحذية في 4 أشكال مختلفة، أحيانًا في سياق التسعينيات، أحيانًا في السبعينيات من الجلد المدبوغ مثل الفرسان.

لا توجد مزيد من أحذية الكاحل ذات الأربطة، وأحذية رعاة، والأحذية الأخرى ذات المواد، سوف نعود إلى الأساسيات حيث تحدد الخطوط النظيفة والبسيطة نغمة اتجاهات الأحذية للعودة إلى الدراسة الجامعية 2020.

الأحذية العسكرية
الأحذية العسكرية
الأحذية العسكرية
وفقا لمجلة فوج تترك الأحذية القتالية بصماتها على مشهد الموضة لموسم آخر، ودائمًا سوداء بالكامل.
أحذية ركوب الخيل
أحذية ركوب الخيل
أحذية ركوب الخيل
رصد بشكل خاص خلال عرض شانيل لخريف وشتاء 2020-2021، ويمثل الجزء العلوي من قائمة رغبات الموضة لدينا، وعرضها بيت الأزياء العالمى سان لوران.
الأحذية العالية
الأحذية العالية
الأحذية العالية
عادت بقوة لتشكل موضة هذا العام، والتي ظهرت في أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2020، في عرض أزياء برادا.
أحذية من جلد الغزال
أحذية من جلد الغزال
أحذية من جلد الغزال
يمنحك السحر والأصالة لحقبة السبعينيات، فالأحذية المصنوعة من جلد الغزال زاد البحث عنها على الإنترنت بنسبة وصلت إلى 46%.

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