تضم 16 قيادة بـ10 محافظات.. حركة محدودة لقيادات الإدارة المحلية

أصدر محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 16 قيادة محلية بـ10 محافظات هي القاهرة، الدقهلية، القليوبية، قنا، سوهاج، مطروح، بني سويف، دمياط، الإسكندرية والشرقية.وقال الوزير- في بيان اليوم السبت- إن الوزارة حريصة على ضبط منظومة العمل المحلي، ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة بالمحافظات وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتقنين والنظافة بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المحليات.وأكد شعراوي أن هناك متابعة يومية ومستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكل المحافظات عبر القطاعات المعنية بالوزارة، لمكافأة المتميزين وتصعيدهم إلى المناصب القيادية المختلفة بالمحافظات، ومحاسبة المقصرين لتحقيق الرؤية التنموية للدولة، وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.وأضاف أن الحركة شملت نقل 12 من رؤساء المدن بالمحافظات لدفع العمل في عدد من الملفات التي تهم المواطن.