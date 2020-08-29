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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل بنصف كيلو هيروين وأسلحة في الصف

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:57 م
هيروين
هيروين
مريم جبل و عمرو المزيدى
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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (2 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام - بندقية آلية - 9 طلقات نارية من ذات العيار - ماكينة عد مبالغ مالية - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول)، بحوزة أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدئرة المركز) حال قيادته سيارة "فان" ملكه بدائرة المركز.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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