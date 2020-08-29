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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طبيب يطالب بحضانة أطفاله من طليقته: «عايزة تحقق ذاتها علىّ وحسابهم»

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:34 ص
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
داليا عبد الباسط
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تقدم طبيب أسنان لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بدعوى يطالب فيها بضم حضانة أبنائه مبررا إهمال طليقته فى تربيتهم وسفرها الدائم للخارج.

وقال «على.ح» في الدعوى التي حملت رقم ٥٩٣٣ لسنة ٢٠٢٠ "لم أستطع تحملها بسبب أنانيتها وحبها الشديد لنفسها وتحقيق ذاتها على حسابي وحساب أبنائها، عشت معاها أربع سنوات من الإهمال، كنت أساعدها في تفاصيل المنزل وتربية وتنظيف الأولاد رغم انشغالي الشديد إلا أنني لم أقصر معهم يوما واحدا".

وتابع الأب: قررت العودة للعمل رغم صغر سن الأطفال وباعتراضي اصطحبت الأطفال وتركت المنزل وغادرت، حاولت إرجاعها بكل الطرق الودية لكنها أصرت على ترك أطفالها الصغار والعودة لعملها طبيبة تجميل لتحقيق ذاتها على حساب أطفالنا الصغار، وتطورت الأمور بيننا للطلاق وديا واتفقت معها على زيارة الأطفال يوما أو يومين في الأسبوع.

وتابع: "مع أول شهر من طلاقنا أصيب ابني الأكبر بجرح في يده اليمنى نتيجة وضعه طبق صيني في جهاز الميكرويف وعند إخراجه الطبق كسر في يده، وبمعاتبة ابني على ما فعله أخبرني بأنه كان جائعا وتركتهم والدتهم بمفردهم بالشقة، جن جنوني واتصلت وتشاجرت معها وطلبت منها عدم ترك الأطفال بمفردهم مرة أخرى".

وأردف: "استمررنا في مشاكل مستمرة بسبب تركها للأطفال بمفردهم أحيانا وتتركم لدى شقيقتها عند سفرها للخارج الذي يستغرق 20 يوما على الأقل حتى أصيب أبنائي بحالة نفسية سيئة".

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