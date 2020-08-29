التحقيق مع 3 أشخاص في اغتصاب فتاة بالقطامية

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، التحقيق مع ثلاث أشخاص لاتهامهم بالتعدي على فتاة جنسيا داخل شقة بمنطقة القطامية.تلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من فتاة بالتعدي جنسيا عليها واغتصابها داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم القبض على 3 أشخاص وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.