سعر الريال السعودى اليوم السبت 29-8-2020

سعر الريال السعودي اليوم السبت 29-8-2020



مصرف أبوظبي الإسلامي



4.10 جنيه للشراء.



4.25 جنيه للبيع.



وحقق التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.



يشار إلى أن سعر الريال السعودي يرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، ويتم التعامل من خلال صكوك وعملات فضية منذ الأصدارر الأول لها في عام 1741، حيث كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر.



وأطلق البنك المركزي المصري، تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، بحرية في البنوك ويأتي ذلك في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال حدوث أي خلل في المبادئ المتفق عليها أو وقوع أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.