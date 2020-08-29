خالد عكاشة: شباب الإخوان ينتحرون لسوء أحوالهم الاقتصادية

تحدث العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية، عن الضربة القاضية التي وجهتها وزارة الداخلية لجماعة الإخوان الإرهابية بعد القبض على القيادي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد للجماعة، مختبئًا بالتجمع الخامس.وقال "عكاشة"، خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج المواجهة المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن القيادي الإرهابي محمود عزت الذي اختبأ لمدة 7 سنوات، اتجه للعمل الإرهابي من تحت الأرض في 30 يونيو لعام 2013.وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إلى أن محمود عزت هو العقل المدبر للعمل الإرهابي الإخواني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه هو القيادة الأكثر علمًا بشئون تنظيم الإخوان الإرهابي بعد 30 يونيو 2013.وأكمل: "التنظيم الإخواني سيعاني من زلزال عميق داخليًا وخارجيًا بعد ضبط القيادي محمود عزت خاصة أنه كان يدير الكتائب الإخوانية الإلكترونية".واستطرد: "قيادات الإخوان تسكن القصور والفيلات وشبابها ينتحرون لسوء أحوالهم الاقتصادية".