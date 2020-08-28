رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: واشنطن فرضت عقوبات ضد الباحثين الروس المشاركين فى لقاح كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:37 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أ ش أ
طباعة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات ضد الباحثين والمتخصصين الروس، على وجه التحديد، الذين شاركوا في تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس"الروسية" أنه من المشين إدراج ثلاثة معاهد روسية مخصصة للبحث العلمي ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، وهناك حقيقة مزعجة أخرى متمثلة في أن العقوبات تؤثر بالتحديد على العلماء والمتخصصين الذين عملوا بلا كلل خلال الشهرين الماضيين على تطوير لقاح روسي ضد فيروس كورونا".

كما أشارت الدبلوماسية الروسية إلى أنه ليس من الواضح بعد كيف ستفسر الحكومة الأمريكية لمواطنيها تلك المحاولة التي تستهدف الأشخاص الذين لا يدخرون جهدًا من أجل علاج هذا المرض الذي قتل بالفعل أكثر من 180 ألف مواطن أمريكي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إغلاق كل المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

«130 مليون دولار».. أمريكا تعلق مساعداتها لإثيوبيا بسبب «سد النهضة»

الصور

image description

أحباب الله يلبون النداء في الجمعة الأولى (صور)

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

الأكثر قراءة

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

منوعات

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

تعرف على مرض دفع رئيس وزراء اليابان للاستقالة؟

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي