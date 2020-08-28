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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن بوست: أردوغان استعرض قوته العسكرية على حساب الاقتصاد التركي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:13 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه منذ عهد الإمبراطورية العثمانية لم يتوسع الجيش التركي بعمليات عسكرية إقليمية كما فعل الرئيس رجب طيب أردوغان خلال السنوات الأخيرة.

وتابعت: تركيا أرسلت قوات إلى ليبيا لتغيير مجرى الحرب هناك، وتحافظ على وجود عسكري في سوريا والعراق وقطر والصومال وأفغانستان، فضلًا عن الاحتفاظ بقوات حفظ السلام في البلقان.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، تقوم البحرية التركية بدوريات في البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر إيجة، حيث تطالب بمصالحها المتعلقة بالطاقة والأراضي، وسط تصاعد التوترات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص.

وأشارت إلى أن طموحات أردوغان ثمنها مرتفع للغاية، حيث ارتفعت تكلفة الميزانية العسكرية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.8٪ في عام 2015 إلى 2.5٪ في عام 2018، في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي أضعف حلقاته، فكل ما يريده أردوغان الآن هو استعراض عضلات تركيا في الخارج إلا أن النتائج أصبحت كارثية.

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