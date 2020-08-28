«جنبلاط»: لبنان قابل للزوال إذا لم يتم تحديد الحد الأدنى من الإصلاح

أعلن رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى في لبنان وليد جنبلاط، أن تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الإثنين المقبل جاء كنوع من الحياء، خاصة أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان ستكون الثلاثاء المقبل.وقال "جنبلاط" في تغريدة له عبر تويتر، "بعد تأخير في الدعوة للاستشارات ومخالفا للطائف وكأن بعض القوى السياسية تختبر مسبقا دستورا جديدا وبعضها ينادي به جهارة، تحددت الاستشارات نهار الإثنين حياءً كون الرئيس الفرنسي سيأتي الثلاثاء".وأضاف جنبلاط في تغريدته، أن لبنان كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قابل للزوال إذا لم يتم الحد الأدنى من الإصلاح، وفقًا لما نقله موقع لبنان 24.