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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقوبات على 20 مسئولًا بيلاروسيًا تورطوا في تزوير الانتخابات الرئاسية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:46 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على فرض عقوبات على 20 مسئولا رفيعا في بيلاروسيا كانوا قد تورطوا في تزوير الانتخابات الرئاسية وحملات فرض النظام واستخدام العنف ضد المتظاهرين المحتجين.

وقال وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريسك، في اجتماع عقد في برلين حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "لدينا موافقة جماعية على كيفية وضع القائمة والأسماء التي ستضمنها بالرغم من ذلك، فإن الجوانب الفنية المتعلقة بإنهاء القائمة قانونيا لن يتم الانتهاء منها قبل أسبوع آخر على الأقل".

وأضاف وزير الخارجية التشيكي أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من المرجح أن يكون ضمن القائمة التي تضمنت عقوباتها فرض حظر من السفر وتجميد الأرصدة البنكية، مشيرًا إلى أنه لا يزال جاريا المناقشة في مسألة إدراج اسم الرئيس البيلاروسي خلال المرحلة الأولى من إعداد القائمة أو في وقت لاحق.

وتعيش بيلاروسيا في حالة من الاحتجاجات الواسعة منذ التاسع من أغسطس الجاري بعدما فاز لوكاشينكو، الذي تولى حكم البلاد لمدة 26 عاما، بفترة ولاية سادسة وحصل على نسبة 80% من الأصوات، حيث تقول المعارضة إنه تم تزوير الانتخابات، فيما يشكك الاتحاد الأوروبي في النتيجة أيضًا.

يذكر أن قوات الأمن في بيلاروسيا اعتقلت نحو 7 آلاف متظاهر وتسببت في مقتل ثلاثة آخرين على الأقل وإصابة المئات برصاصات مطاطية، خلال الأيام الأربعة الأولى من الاحتجاجات، كما اعتقلت 180 متظاهرا أمس الخميس.

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