ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين القادمين من لبنان

صرح روزال أحمدزيانوف، رئيس نقطة التفتيش الحدودية بالمركز الروسى للمصالحة، بأن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من لبنان، تضاعف فى أغسطس عقب الانفجار بمرفأ بيروت.وقال أحمدزيانوف: "خلال شهر أغسطس، خرج ضعف عدد اللاجئين من لبنان، مقارنة بالشهر السابق، وغادر حتى الوقت الحالي 3227 شخصًا".ولفت المسئول بمركز المصالحة الروسي إلى أنه تم تعديل العمل في الحاجز على الحدود السورية اللبنانية بالقرب من بلدة جديدة يابوس، مع مراعاة متطلبات السلامة في سياق وباء فيروس كورونا، لا سيما أن جميع المواطنين الوافدين إلى سوريا مطالبون بإجراء فحص الإصابة بكورونا المستجد " كوفيد-19".وقال رئيس النقطة الروسية الخاصة بشئون اللاجئين: "كل المواطنين السوريين يصلون مزودين بشهادات، وفي حال عدم انتهاء صلاحية الشهادة يتم إرسالهم إلى أماكن إقامتهم قبل الحرب وفى حالة انتهائها، يتم جمعهم وإرسالهم إلى نقطة إيواء الدوير، الواقعة في مدينة دمشق".في نقطة الإقامة المؤقتة، سيتم اختبار الوافدين وإذا أظهروا نتيجة سلبية، فسيتم إرسالهم إلى المدن والبلدات السورية، حيث كانوا يعيشون قبل الحرب وإذا أظهر الكشف إصابتهم بالعدوى، ستقدم لهم في لبنان المساعدة الطبية.