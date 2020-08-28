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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خريطة كاملة للخلايا المناعية للبعوض لمكافحة الملاريا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:12 ص
بعوض
بعوض
وكالات
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وضع علماء أول خريطة كاملة للخلايا المناعية للبعوض ووجدوا نوعًا جديدًا من الخلايا يمكن أن يكون له دور في قدرة البعوض على التصدي للملاريا.

وقال الباحثون إن النتائج التي نشرت في دورية ساينس يمكن أن تساعد العلماء في اكتشاف طرق جديدة لمنع البعوض من نشر طفيل الملاريا للبشر وكسر سلسلة الانتقال.

وتؤثر الملاريا على أكثر من 200 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم وقتلت ما يقدر بنحو 405 آلاف شخص في عام 2018 - معظمهم من الرضع والأطفال دون سن الخامسة، والملاريا مرض ناتج عن طفيليات بلازموديم الموجودة في لدغات إناث بعوض الأنوفيلة.

وقال أوليفر بيلكر، خبير العدوى الجزيئية في جامعة إيميا السويدية الذي شارك في قيادة الدراسة: "اكتشفنا نوعًا نادرًا من الخلايا الجديدة المهمة، أطلقنا عليه اسم (ميجاسايت)، والذي يمكن أن يكون عاملًا في التحضير المناعي ويبدو أنه يؤدي إلى مزيد من الاستجابات المناعية لطفيل (بلازموديوم)".

وأوضح فريق بيلكر في الدراسة أن جهاز المناعة للبعوض يتحكم في كيفية نقل الحشرة للطفيليات أو الفيروسات، لكن حتى الآن، لا يعرف العلماء سوى القليل عن أنواع الخلايا.

ودرس الفريق كلا من بعوضة الأنوفيلة الجامبية الناقلة للملاريا وبعوضة الزاعجة المصرية التي تحمل فيروسات تسبب أمراضًا معدية أخرى للبشر، مثل حمى الدنج وشيكونجونيا وزيكا.

وحلل الفريق أكثر من 8500 خلية مناعية فردية لمعرفة الجينات التى نشطت في كل خلية وتحديد العلامات الجزيئية لكل نوع خلية على حدة.

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