عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تظلمهم من خلال الآتي:- تسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي:- اختيار جنسية الطالب.- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.- كتابة الرقم القومي للطالب.الضغط على نتيجة التظلم.من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفي حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.وأكد حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.