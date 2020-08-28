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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:56 م
تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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يستقبل طلاب الثانوية العامة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، بعد أن قاموا الاطلاع على أوراق إجاباتهم المتضررين من نتائجهم.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، من تلقي طلبات التظلمات يوم 25 أغسطس الماضي، حيث بدأت الوزارة في الإعلان عن نتيجة التظلمات الخاصة بكل طالب منذ السبت الماضي الموافق 15 أغسطس 2020.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020
ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تظلمهم من خلال الآتي:

- تسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي:

http:tazalomg12.emis.gov.eg

- اختيار جنسية الطالب.

- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

الضغط على نتيجة التظلم.


من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفي حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.

وأكد حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.

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