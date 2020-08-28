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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: إيران تصدر الإرهاب للعالم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:16 ص
الإرهاب
الإرهاب
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أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، الصادرة اليوم الجمعة، أن الممارسات اللامسئولة لإيران والتي يهدف من ورائها النظام إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تصدير الإرهاب لأبعد الآفاق إقليميا ودوليا، قد بلغت الذروة في تهديداتها وخطرها وضررها على الأمن الإقليمي والدولي.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الرفض الدولي للإرهاب الإيراني)، أن هذه الممارسات اللامسئولة والتي يهدف من ورائها نظام طهران إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تصدير الإرهاب لأبعد الآفاق إقليميا ودوليا، قد بلغت الذروة في تهديداتها وخطرها وضررها على الأمن الإقليمي والدولي.

واستشهدت الصحيفة بما عبر عنه وزير الخارجية الألماني من مخاوف بلاده من برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ونفوذها في سوريا ولبنان والعراق، مؤكدًا أنه ينبغي التعامل معها، لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

كما أشارت إلى ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» بأنه يجب أن يكون هناك موقف موحد تجاه النفوذ الخبيث للنظام الإيراني، وتأكيده في أكثر من منبر أن الولايات المتحدة مصممة على استخدام جميع الوسائل لديها لضمان عدم تمكن إيران من الحصول على أنظمة الأسلحة المتطورة، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي؛ لأن ذلك يصب في مصلحة العالم بأسره.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد أن عدم تمديد حظر السلاح وحصول إيران على الأسلحة والأموال سيؤدي إلى إلحاق ضرر حقيقي، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في أوروبا أيضا.

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