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يبحث الكثير من الناس عن موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية، ويعتبر موعد أذان الفجر مختلفًا من محافظة لمحافظة أخرى، لذلك تتحرك مؤشرات "جوجل " عن موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020، نظرًا لحلول يوم عاشوراء الذي يعتبر هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري.ويعتبر يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، وينتظره المسلمون للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال صيام يوم عاشوراء والصلاة والإكثار في الدعاء.ويعرض لكم "الدستور" موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية، "القاهرة - الإسكندرية - سوهاج - الإسماعيلية - المنصورة - بني سويف - الفيوم - الغردقة - المنيا".موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في القاهرة وباقي المحافظات بجمهورية مصر العربية1 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في القاهرة الساعة 3:58 صباحًا.2 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في الإسكندرية الساعة 4:01 صباحًا.3 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في سوهاج الساعة 4:04 صباحًا.4 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في المنصورة الساعة 3:56 صباحًا.5 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في الإسماعيلية الساعة 3:53 صباحًا.6 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في الفيوم الساعة 4:02 صباحًا.7 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في بني سويف الساعة 4:01 صباحًا.8 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في الغردقة الساعة 3:54 صباحًا.9 - موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020 في المنيا الساعة 4:07 صباحًا.فضل وثواب صيام يوم عاشوراءوفي سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده وهذا العام يوافق يوم السبت 29-8-2020 ويجوز هذا أيضًا.