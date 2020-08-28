سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-8-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 28-8-2020





وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 48.06 جنيه وللبيع 52.08 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.97 جنيه وللبيع 52.05 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر الدينار مقابل الجنيه للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.08 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.93 جنيه وللبيع 52.08 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي





وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 52.5 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدينار الكويتي 48.95 جنيه وللبيع 52.30 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.04 جنيه وللبيع 52.10 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.09 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، أما في مصرف أبو ظبي فسجل للشراء 49.04 جنيه وللبيع 52.12 جنيه.



وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 49.05 جنيه وللبيع 52.02 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.05 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل الدينار مقابل الجنيه المصري للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل الدينار للشراء 51.61 جنيه وللبيع 52.13 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11 جنيه.



في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.08 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.34 جنيه وللبيع 52.22 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 50.19 جنيه وللبيع 52.08 جنيه.