سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-8-2020 بالبنوك المصرية
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:26 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 28-8-2020، خلال تعاملات عطلة الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي خلال آخر تداولات له في السوق، ليصعد 41 سنتًا ويبلغ 46.12 دولار مقابل 45.71 دولار في تداولات يوم أمس الأول، أما في الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول أمس منخفضة 22 سنتًا لتسجل عند التسوية 45.64 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس أربعة سنتات لتبلغ 43.39 دولار للبرميل.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم وبنك الكويت الوطني مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه وفي البنك الأهلي الكويتي وبنك عودة.
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 49.05 جنيه وللبيع 52.02 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.05 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل الدينار مقابل الجنيه المصري للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل الدينار للشراء 51.61 جنيه وللبيع 52.13 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11 جنيه.
في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.08 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.34 جنيه وللبيع 52.22 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 50.19 جنيه وللبيع 52.08 جنيه.
عالميًا، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي خلال آخر تداولات له في السوق، ليصعد 41 سنتًا ويبلغ 46.12 دولار مقابل 45.71 دولار في تداولات يوم أمس الأول، أما في الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول أمس منخفضة 22 سنتًا لتسجل عند التسوية 45.64 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس أربعة سنتات لتبلغ 43.39 دولار للبرميل.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم وبنك الكويت الوطني مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه وفي البنك الأهلي الكويتي وبنك عودة.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 28-8-2020
وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 48.06 جنيه وللبيع 52.08 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.97 جنيه وللبيع 52.05 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر الدينار مقابل الجنيه للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.08 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.93 جنيه وللبيع 52.08 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 52.5 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدينار الكويتي 48.95 جنيه وللبيع 52.30 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.04 جنيه وللبيع 52.10 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.09 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، أما في مصرف أبو ظبي فسجل للشراء 49.04 جنيه وللبيع 52.12 جنيه.
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 49.05 جنيه وللبيع 52.02 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.05 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل الدينار مقابل الجنيه المصري للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل الدينار للشراء 51.61 جنيه وللبيع 52.13 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11 جنيه.
في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.08 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.34 جنيه وللبيع 52.22 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 50.19 جنيه وللبيع 52.08 جنيه.