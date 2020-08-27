هبوط بورصة قطر ومؤشرها يخسر 16 نقطة

خسر مؤشر سوق قطر للأوراق المالية، اليوم الخميس، 16 نقطة بنسبة 0.16 بالمئة، ليغلق عند 93ر9882 نقطة.جاء ذلك وسط سيولة قدرها 647 مليون ريال قطري، وحجم تداول في الأسهم بلغ 524 مليون سهم.وتصدر سهم السلام الأكثر ارتفاعًا بالحد الأقصى 10 بالمئة، ليغلق عند مستويات 0.58 ريال، بينما كان سهم الخليج للمخازن الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.54، ليغلق عند 5.12 ريال.