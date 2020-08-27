ضبط 65 ألف كمامة مجهولة المصدر فى الجيزة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام عاطل -26 عامًا - له معلومات جنائية، مُقيم بمنطقة المنصورية بدائرة المركز، بإدارة منزله بذات المنطقة كمصنع لتصنيع كمامات القماش من خامات رديئة ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (25 ألف كمامة مُعدة للبيع- 40 ألف كمامة تحت التجهيز- 20 بكرة أستيك - ماكينة كبس لحام - جهاز كمبروسر- رول قماش- ألف كرتونة للتعبئة) بحوزة المتهم المشار إليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.