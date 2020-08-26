الأنبا إشعياء يلتقي كهنة إيبارشية طهطا

عقد الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بطهطا في محافظة سوهاج، لقاءً أمس الثلاثاء، بكهنة كنائس الإيبارشية، وذلك كأول اجتماع معهم عقب عودته من رحلته الرعوية بالخارج.وناقش نيافته، خلال لقائه بكهنة الإيبارشية، موضوع "الاستعداد للحياة الأبدية"، يأتي ذلك في إطار حرصه على التواصل مع الكهنة بشكل مستمر من خلال اللقاءات الدورية معهم.وكان الأنبا قام بجولة رعوية في ختام صوم العذراء بعدد من كنائس الإيبارشية التي تحمل اسمها، احتفالًا بعيدها السنوي.