مصر وليبيريا تبحثان التعاون في مشروعات البنية التحتية

أكد السفير المصري في ليبيريا، أحمد السيد هلال، أهمية التحرك في الفترة المقبلة لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصرى، مع وزير الخارجية الليبيري بالإنابة، هنرى بوما فاهنبالا، حيث تم بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقين، خاصة على ضوء قوة ومتانة العلاقات التاريخية الوطيدة بين الدولتيّن.وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن السفير أشار، خلال اللقاء، إلى اهتمام الشركات المصرية بالتواجد في السوق الليبيري عبر المساهمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.وشدد السفير المصري في ليبيريا، على أهمية دفع علاقات التعاون الثقافي والعلمي بين البلديّن، وتعزيز مساهمة مصر في بناء القدرات البشرية للحكومة الليبيرية.من جانبه، أعرب وزير الخارجية الليبيري بالإنابة، عن تقدير بلاده لكافة أوجه الدعم والمساندة من جانب مصر لليبيريا، وأكد تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي، كما تقدم بالشكر على مبادرة مصر تقديم شحنة من المساعدات الطبية إلى ليبيريا لدعمها في جهود مكافحة فيروس "كورونا".