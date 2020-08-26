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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 قضايا تهريب بضائع بـ300 ألف جنيه

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:15 م
تهريب بضائع
تهريب بضائع
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط المخالفين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، سجائر، قطع غيار دراجات نارية، بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 300 ألف جنيه.

ضبط 35 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، تحرير 2879 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 203 أحكام قضائية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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