أسماء المتهمين بالاستيلاء على أراضى بـ500 مليار جنيه

تنظر الدائرة ١٨ جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة ١٧ متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي ٥٠٠ مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.وحصلت "الدستور" على أسماء المتهمين وهم: «رضوان علي، أحمد سعد، عمار إسماعيل، نسرين السيد، وليد إبراهيم، أحمد إسماعيل، فؤاد اسماعيل، صلاح الدين مدني، أشرف سالم، فؤاد محمد، محمد صلاح، حسن علي نصر الدين، وليد إبراهيم عبد الرحمن، محمد خيري، محمود عبد العزيز، محمد فتحي».وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠ قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو ٢٠٠٩ حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي وألبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.