حبس عاطلين متهمين بسرقة بطاريات السيارات بالأزبكية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.البداية، كانت عندما خرج النقيب عمر مسلم، معاون مباحث القسم، بحملة أمنية لتفقد الأوضاع الأمنية بالدائرة ولاحظ توقف اثنين بجوار سيارة وأثناء محاولتهما فتح كبوت السيارة لسرقة البطارية، وتم القبض عليهما واصطحابهما إلى ديوان القسم وبمناقشتهما اعترفا بسرقة بطاريات السيارات عن طريق فتح الغطاء وسرقة البطاريات وبيعها بطريقة غير مشروعة.وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.