إعدام طنى لحوم فاسدة فى المطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إعدام 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى تم ضبطها داخل ثلاجة بمنطقة المطرية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بحوزته 2 طن مصنعات لحوم، دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.