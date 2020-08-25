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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قمحة: قمة الأردن تعطي رسالة للعالم بتحرك مصر في أكثر من اتجاه

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:15 م
الصحفي أحمد ناجي
الصحفي أحمد ناجي قمحة
الشيماء زيدان
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قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن المحاور التي تم مناقشتها في القمة الثلاثية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالعراق في غاية الأهمية.

أضاف قمحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم أنه ينبغي التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن حل الأزمة الفلسطينية ستقضي على الإرهابيين الذين يستغلون الأزمة لصالحهم.

وأشار رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية إلى أن القمة الثلاثية تعطي رسالة للعالم بأن الدولة المصرية تستطيع التحرك في أكثر من اتجاه في نفس الوقت".

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