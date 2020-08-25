الديهى يكشف الهدف من زيارة وزير خارجية أمريكا للسودان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسودان تهدف إلى مساومة الجانب السوداني من أجل التطبيع مع إسرائيل، وذلك مقابل رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي قوبل برفض الخرطوم.وشدد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، على مناشدة الدولة المصرية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الصديقة، رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب؛ لأنه عائق أمام تطور ونهضة الجار الجنوبي لمصر.واستطرد: "تتحدث مصر بكل أجهزتها المعنية في كل المحافل الدولية، نيابةً عن السودان، بأنه يجب أن نطوي صفحات الماضي لكي تنطلق الدولة الإفريقية للأمام".وكان الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، رد على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فيما يخص تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، بضرورة الفصل بين رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وإمكانية التطبيع مع إسرائيل.