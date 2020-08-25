نشرة أخبار الحوادث.. حبس جزار قتل زوجته وحريق مدينة نصر ونتيجة اختبارات الشرطة

- حبس جزار قطع جثة زوجته ووضعها فى «فريزر»



أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته ربة منزل، تبلغ من العمر 28 عامًا، بسبب خلافات زوجية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأدلى الجزار المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها ووضعها داخل "فريزر"، بالهرم، باعترافات تفصيلية لدوافع جريمته، اليوم الثلاثاء، موضحًا أن الشك في سلوك الزوجة منذ 8 أشهر دفعه للجريمة.. أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته ربة منزل، تبلغ من العمر 28 عامًا، بسبب خلافات زوجية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.وأدلى الجزار المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها ووضعها داخل "فريزر"، بالهرم، باعترافات تفصيلية لدوافع جريمته، اليوم الثلاثاء، موضحًا أن الشك في سلوك الزوجة منذ 8 أشهر دفعه للجريمة.. التفاصيل من هنا



- 4 سيارات إطفاء لتأمين كسر في ماسورة غاز بمدينة نصر



دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة القاهرة بـ4 سيارات إطفاء لتأمين عمليات إصلاح كسر بماسورة غاز بشارع مصطفى النحاس، في مدينة نصر، وتم غلق مصدر الغاز بالمكان لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات..

- دفن طفل خدّرته والدته لممارسة الرذيلة مع عشيقها بالمعصرة دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة القاهرة بـ4 سيارات إطفاء لتأمين عمليات إصلاح كسر بماسورة غاز بشارع مصطفى النحاس، في مدينة نصر، وتم غلق مصدر الغاز بالمكان لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات.. التفاصيل من هنا







أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة طفل توفى من جرعة مخدرات زائدة أعطتها له والدته في وجود عشيقها حتى لا يشعر بهما بمنطقة المعصرة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمة وعشيقها، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة..



أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة طفل توفى من جرعة مخدرات زائدة أعطتها له والدته في وجود عشيقها حتى لا يشعر بهما بمنطقة المعصرة.وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمة وعشيقها، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.. التفاصيل من هنا - نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام



انتهت عمليات التقدم لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة، وفقا للمواعيد التي حددت في المؤتمر الصحفي الذي نظمته أكاديمية الشرطة في مقرها بالتجمع الأول؛ للإعلان عن كافة شروط وتفاصيل الالتحاق.

- رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة وأعلنت اكاديمية الشرطة عن ظهور نتيجة اختبارات كلية الشرطة ٢٠٢٠ برقم الاستعلام، من خلال موقع وزارة الداخلية http:www.moi.gov.eg



وكانت أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التسجيل لراغبي الالتحاق لكلية الشرطة والدراسة بها، وأغلقت في 15 أغسطس الماضي، وحاليًا ينتظر الطلاب النتيجة.



- إعدام 3 متهمين باغتصاب والشروع في قتل «فتاة فرشوط»