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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس جزار قطع جثة زوجته ووضعها فى «فريزر»

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:27 م
حبس
حبس
ندي حمدي
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أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس جزار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته ربة منزل تبلغ من العمر 28 عامًا، بسبب خلافات زوجية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأدلى الجزار المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها ووضعها داخل "فريزر" بالهرم، باعترافات تفصيلية لدوافع جريمته، اليوم الثلاثاء، موضحًا أن الشك في سلوك الزوجة منذ 8 أشهر دفعه للجريمة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، أنه يوم الجريمة شاهد آثار سائل منوي على ملابس زوجته فاستشاط غضبًا وتشاجر معها فطلبت منه الطلاق فأسرع إلى سكين سدد به طعنات لها وعندما حاولت الصراخ والاستغاثة فصل رأسها عن جسدها تمامًا.

واستطرد أنه فور رؤيته رأسها على الأرض أسرع بإحضار ساطور لتقطيع باقي جسدها ووضعه داخل "أكياس" بلاستيك داخل "فريزر" لعدم انتشار رائحة كريهة للجثة وفر هاربًا مختبئًا لدى صديق له في الوراق حتى فوجئ بإلقاء القبض عليه، وترأس المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، قوة أمنية نجحت في تحديد مكانه.

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