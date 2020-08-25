4 سيارات إطفاء لتأمين كسر في ماسورة غاز بمدينة نصر

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بـ 4 سيارات إطفاء لتأمين عمليات إصلاح كسر بماسورة غاز بشارع مصطفى النحاس في مدينة نصر، وتم غلق مصدر الغاز بالمكان لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات.وتلقت غرفة علميات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز 4 بوصة بشارع مصطفى النحاس مع تقاطع مكرم عبيد في مدينة نصر، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال سيارات الإطفاء وذلك لحين الانتهاء من عمليات إصلاح الكسر، وتأمين أعمال الإصلاحات حتى انتهائها.