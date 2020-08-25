4 سيارات إطفاء لتأمين كسر في ماسورة غاز بمدينة نصر
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:30 م
هدير مصطفيطباعة
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بـ 4 سيارات إطفاء لتأمين عمليات إصلاح كسر بماسورة غاز بشارع مصطفى النحاس في مدينة نصر، وتم غلق مصدر الغاز بالمكان لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات.
وتلقت غرفة علميات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز 4 بوصة بشارع مصطفى النحاس مع تقاطع مكرم عبيد في مدينة نصر، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال سيارات الإطفاء وذلك لحين الانتهاء من عمليات إصلاح الكسر، وتأمين أعمال الإصلاحات حتى انتهائها.
وتلقت غرفة علميات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز 4 بوصة بشارع مصطفى النحاس مع تقاطع مكرم عبيد في مدينة نصر، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال سيارات الإطفاء وذلك لحين الانتهاء من عمليات إصلاح الكسر، وتأمين أعمال الإصلاحات حتى انتهائها.