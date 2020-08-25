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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالي» تعلن زيادة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:29 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغيير في المصروفات الدراسية المقررة لمجالات الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة في مصر 2020 وخاصة في مجالات القطاع الطبي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص بالجامعات الأهلية، http:admission.egypt-hub.edu.eg.

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة في مصر 2020

و جاءت مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة على النحو التالي، مجال الطب 112 ألف جنيه بدلًا من 105 ألف جنيه، طب الأسنان 99 ألف جنيه بدلًا من 97 ألف جنيه

أما باقي مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة فكانت على النحو التالي:

- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

- مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

- مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

- مجال الفنون 50 ألف جنيه.

- مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

- مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

- مجال العمارة 69 ألف جنيه.

- مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه.

- مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

- مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

- مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

- مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.

وأعلنت الوزارة أن المصروفات الدراسية المذكورة بالقائمة المعلنة للطلاب المصريين فقط، وسيكون هناك مصروفات إضافية في حالة البرامج المطروحة بالشراكة مع جامعات عالمية (تعاون - اعتماد - شهادات مزدوجة.

أما المصروفات الدراسية للطلبة غير المصريين من العرب والأجانب فسوف يتم الإعلان عنها قريبا، والسكن والانتقالات والخدمات الأخرى، غير مشمولة في المصروفات الدراسية المعلنة لكل مجال أكاديمي.

ولفتت إلى أن التأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب بالجامعات المصرية الأهلية، وعلى الطلاب المؤمن عليهم بالفعل تقديم المستندات الدالة على ذلك.

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تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2020



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