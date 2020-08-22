تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2020

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2020

ونشرت الوزارة عبر الموقع الرسمي للتقديم لهذه الجامعات الثلاثة بفروعها، أن إجراءات التقدم للجامعات الأهلية عن طريق نظام التسجيل من ٢٢ أغسطس حتى ٣٠ أغسطس، وإجراءات اختبارات القبول في الفترة من ٥ سبتمبر حتى ٧ سبتمبر، واختبار التفكير المنطقي والنقدي من ٨ إلى ٩ سبتمبر.



كما حددت الوزارة موعد نتيجة الاختبارات يوم ١٠ سبتمبر، والمقابلة الشخصية للذين نجحوا في الاختبارات في الفترة من ١٢ إلى ١٥ سبتمبر، وإبلاغ الطالب بالنتيجة النهائية يوم ١٦ سبتمبر، وإجراء الكشف الطبي من يوم ١٧ حتى ٢٠ سبتمبر.



يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أقر أن الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرًا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة في مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.



وجاءت مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة على النحو التالي:مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيهمجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيهمجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيهمجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيهمجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيهمجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيهمجال الفنون 50 ألف جنيهمجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيهمجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيهمجال العمارة 69 ألف جنيهمجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيهمجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيهمجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيهمجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيهمجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيهمجال الطب 105 ألف جنيهمجال طب الأسنان 97 ألف جنيهمجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيهمجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيهمجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيهمجال علوم التمريض 31 ألف جنيهإرشادات مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة:المصروفات الدراسية المذكورة بالقائمة المعلنة للطلاب المصريين فقط.سيكون هناك مصروفات اضافية في حالة البرامج المطروحة بالشراكة مع جامعات عالمية (تعاون - اعتماد - شهادات مزدوجة) وسوف يتم الاعلان عنها قريبا.سيتم الاعلان قريبا عن المصروفات الدراسية للطلاب غير المصريين من العرب والأجانب.السكن والانتقالات (والخدمات الأخرى) غير مشمولة في المصروفات الدراسية المعلنة لكل مجال أكاديمي.التأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب بالجامعات المصرية الأهلية وعلى الطلاب المؤمن عليهم بالفعل تقديم المستندات الدالة على ذلك.اقرأ أيضا: