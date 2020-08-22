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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2020

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:28 م
الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية
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ننشر تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2020، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المصروفات في جامعة ( الملك سلمان-والجلالة-والعلمين)، والتي من المقرر بدء التسجيل فيها بداية من اليوم السبت.

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2020

وجاءت مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة على النحو التالي:

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه

مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه

مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه

مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه

مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه

مجال الفنون 50 ألف جنيه

مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه

مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه

مجال العمارة 69 ألف جنيه

مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه

مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه

مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه

مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه

مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه

مجال الطب 105 ألف جنيه

مجال طب الأسنان 97 ألف جنيه

مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه

مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه

مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه

إرشادات مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة:

المصروفات الدراسية المذكورة بالقائمة المعلنة للطلاب المصريين فقط.

سيكون هناك مصروفات اضافية في حالة البرامج المطروحة بالشراكة مع جامعات عالمية (تعاون - اعتماد - شهادات مزدوجة) وسوف يتم الاعلان عنها قريبا.

سيتم الاعلان قريبا عن المصروفات الدراسية للطلاب غير المصريين من العرب والأجانب.

السكن والانتقالات (والخدمات الأخرى) غير مشمولة في المصروفات الدراسية المعلنة لكل مجال أكاديمي.

التأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب بالجامعات المصرية الأهلية وعلى الطلاب المؤمن عليهم بالفعل تقديم المستندات الدالة على ذلك.

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ونشرت الوزارة عبر الموقع الرسمي للتقديم لهذه الجامعات الثلاثة بفروعها، أن إجراءات التقدم للجامعات الأهلية عن طريق نظام التسجيل من ٢٢ أغسطس حتى ٣٠ أغسطس، وإجراءات اختبارات القبول في الفترة من ٥ سبتمبر حتى ٧ سبتمبر، واختبار التفكير المنطقي والنقدي من ٨ إلى ٩ سبتمبر.

كما حددت الوزارة موعد نتيجة الاختبارات يوم ١٠ سبتمبر، والمقابلة الشخصية للذين نجحوا في الاختبارات في الفترة من ١٢ إلى ١٥ سبتمبر، وإبلاغ الطالب بالنتيجة النهائية يوم ١٦ سبتمبر، وإجراء الكشف الطبي من يوم ١٧ حتى ٢٠ سبتمبر.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أقر أن الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرًا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة في مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.
تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2020
تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2020

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