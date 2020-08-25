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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل مصري في سطو مسلح بولاية تينيسي الأمريكية (صور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:23 م
جريدة الدستور
أبوزيد على
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قتل مواطن مصري يدعى "ماجد غالي" السبت الماضي، في سطو مسلح على متجر بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية، وألقت الشرطة القبض على المتهم بعد 24 ساعة من الواقعة، حيث ظهرت ملامح وجهه في تسجيلات كاميرات المراقبة.

وتمكنت كاميرات المراقبة بمتجر «دانيال ماركت»، بكشف وجه المتهم جيروم نايت جونيور، والذي يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو يدخل إلى المتجر الساعة 12:17 بعد منتصف ليل السبت، ثم فتح النار بعد دقيقة واحدة باتجاه المجنى عليه، ماجد غالى، الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية المحلية.

من جانبها، ذكرت تقارير شرطة «متروبوليتان ناشفيل»، أن أحد عملاء المتجر عثر على جثة ماجد في الساعة 12:47 بعد نصف ساعة من تعرضه للقتل وأبلغ الشرطة.

ونشرت شرطة متروبوليتان ناشفيل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب وقوع الحادث، صور المشتبه به التي سجلتها كاميرات المراقبة، وطلبت المساعدة في الحصول على أي معلومات تفيد في القبض عليه، كما عرضت مكافأة مالية.

وكتب حساب الشرطة الأمريكية، في تعليقه على صور المتهم: "قام هذا الرجل بقتل الكاتب ماجد غالي، البالغ من العمر 49 عامًا، في دانيال ماركت، 2511 ديكرسون بك، الساعة 12:17 صباح اليوم، فيما يبدو أنها محاولة سرقة، تعرف من قد يكون هذا؟، يرجى الاتصال جهات التحقيق، عرضت مكافأة".

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية المحلية، إلى أنه بعد مرور قرابة 24 ساعة على وقوع جريمة القتل، سلم المتهم نفسه إلى المحققين، مساء يوم الأحد، ووجهت له اتهامات بارتكاب جريمة قتل ومحاولة سرقة، وجرى حبسه وتحديد كفالة بقيمة 200 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء أمام المحاكمة.

وفي السياق نفسه، كتبت شرطة متروبوليتان ناشفيل، فى تعليقها على صورة المتهم بعد تسليم نفسه، والتى نشرتها عبر حسابها على تويتر، وقالت: "تم اتهام جيروم نايت جونيور، البالغ من العمر 21 عامًا، بارتكاب جرائم قتل ومحاولة سرقة مشددة بشكل خاص لقتله هذا الصباح للكاتب ماجد غالى، 49 عامًا، فى دانيال ماركت فى ديكرسون بك، استسلم "نايت" للمحققين هذا المساء، وتم تعيين كفالة بمبلغ 200000 دولار".
مقتل مصري في سطو مسلح بولاية تينيسي الأمريكية (صور)
مقتل مصري في سطو مسلح بولاية تينيسي الأمريكية (صور)

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