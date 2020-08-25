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محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل الأردني يؤكد ضرورة دعم الجهود المصرية لمواجهة الإرهاب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:18 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
مروة عنبر
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة دعم الجهود التي تبذلها القاهرة لمواجهة الإرهاب وحماية أمنها القومي.

كما أعلن الملك عبدالله عن دعم بلاده ووقوفه مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن اليوم تنعقد في العاصمة الأردنية عمان، قمة ثلاثية تجمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويناقش القادة أوجه التعاون والاستثمار والاقتصاد بين دولهم، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والملفين السوري والليبي.

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