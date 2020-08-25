العاهل الأردني يؤكد ضرورة دعم الجهود المصرية لمواجهة الإرهاب

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة دعم الجهود التي تبذلها القاهرة لمواجهة الإرهاب وحماية أمنها القومي.كما أعلن الملك عبدالله عن دعم بلاده ووقوفه مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.يذكر أن اليوم تنعقد في العاصمة الأردنية عمان، قمة ثلاثية تجمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.ويناقش القادة أوجه التعاون والاستثمار والاقتصاد بين دولهم، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والملفين السوري والليبي.