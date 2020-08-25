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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. أفعال يجب الحذر منها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:43 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
ريم محمود
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ترجع صلاة الجمعة من جديد وفقا لقرار وزارة الأوقاف، حيث يستعد المسلمون لصلاة الجمعة يوم الجمعة المقبلة، ووضعت وزارة الأوقاف عددًا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

ضوابط عودة صلاة الجمعة للمساجد

كما قررت الوزارة على ضرورة عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز المحظورات في صلاة الجمعة.

-يجب إحضار المصلين لسجادتهم ومصحفهم الخاص، إضافة إلى معقم كحولي لليدين، وكمامة قماشية إضافية كما تضمنت التعليمات أيضا الوضوء في المنزل، وعدم المصافحة والعناق.

- إذا كنت تشعر بالارتفاع في درجات الحرارة أو أعراض مختلفة خاصة بكورونا، فعليك عدم دخول المسجد وعمل حجر صحي في المنزل حتي تشفي تمامًا.

- عليك الوضوء في المنزل قبل أن تأتي إلى المسجد فهو أضمن من الوضوء داخل المسجد.

- احذر العناق أو السلام باليد خلال صلاة الجمعة، وعليك الالتزام بالمسافة الآمنة بين وبين من يقف بجانبك.

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