بعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. أفعال يجب الحذر منها

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كما قررت الوزارة على ضرورة عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز المحظورات في صلاة الجمعة.-يجب إحضار المصلين لسجادتهم ومصحفهم الخاص، إضافة إلى معقم كحولي لليدين، وكمامة قماشية إضافية كما تضمنت التعليمات أيضا الوضوء في المنزل، وعدم المصافحة والعناق.- إذا كنت تشعر بالارتفاع في درجات الحرارة أو أعراض مختلفة خاصة بكورونا، فعليك عدم دخول المسجد وعمل حجر صحي في المنزل حتي تشفي تمامًا.- عليك الوضوء في المنزل قبل أن تأتي إلى المسجد فهو أضمن من الوضوء داخل المسجد.- احذر العناق أو السلام باليد خلال صلاة الجمعة، وعليك الالتزام بالمسافة الآمنة بين وبين من يقف بجانبك.