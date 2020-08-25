حالة الطقس.. تعرف علي درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة اليوم

تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي محافظات ومدن مصر:





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كاترين 33 19

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 26

ادفو 40 26

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 41 24

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 27

حلايب 35 28

رأس حدربة 35 28

يقدم لكم موقع "الدستور" تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مليئ بالشبورة المائية صباحًا، رطبًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة وشبورة مائية صباحًا.ووفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وأن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وأشار الخبراء إلى أن حالة الطقس ليلًا- لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 32 24وادي النطرون 35 23طنطا 35 24شبين الكوم 36 24دمنهور 34 24بلطيم 32 25مطروح 30 22السلوم 33 23سيوة 37 22بورسعيد 32 25دمياط 31 25الزقازيق 36 25المنصورة 35 24الاسماعيلية 37 23السويس 37 24العريش 34 23رفح 33 23رأس سدر 36 24نخل 36 21نويبع 38 29طابا 36 26