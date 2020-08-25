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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حالة الطقس.. تعرف علي درجات الحرارة اليوم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:39 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
الدستور
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يقدم لكم موقع "الدستور" تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مليئ بالشبورة المائية صباحًا، رطبًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة وشبورة مائية صباحًا.

حالة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة اليوم


ووفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وأن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وأشار الخبراء إلى أن حالة الطقس ليلًا- لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي محافظات ومدن مصر:


العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 35 23
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 34 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 33 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 25
دمياط 31 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الاسماعيلية 37 23
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 21
نويبع 38 29
طابا 36 26

تابع أيضاً:



كاترين 33 19
الطور 34 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 26
ادفو 40 26
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 41 24
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 35 28
رأس حدربة 35 28

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