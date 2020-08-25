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محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-8-2020 فى المحافظات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:47 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-8-2020


محافظة القاهرة: (الفجر 3:56 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:48 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:59 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:39 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:56 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:51 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 23: 6 م، العشاء 7:45 م).

بورسعيد: (الفجر 3:49 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:30 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:46 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:49 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 3:18 م، المغرب 6:12 م، العشاء 7:31م).

أسوان: (الفجر 4:37 ص، الظهر 12:27 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:50م، العشاء 8:06م).

سوهاج: (الفجر 4:02 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:39 م).

مرسى مطروح: (الفجر 4:09 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:44 م، العشاء 8:07م).

طهارة ماء الاغتسال والوضوء قبله


ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به.

أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.

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