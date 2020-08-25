«الري»: خطة تبطين الترع توفر 5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا (فيديو)

أكد المهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الري، أن هناك خطة لتبطين وتأهيل 7 آلاف كيلو من الترع، بتكلفة تصل من 18 لـ20 مليار جنيه، مضيفًا أن هذا المشروع قد يوفر حوالي من 2.5 لـ 5 مليار متر مكعب سنويًا.وأضاف الشابوري خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الري تواصل تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، مشيرًا إلى أنه تم تأهيل وتبطين طول 173 كيلو متر.وأشار رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، إلى أن وزارة الري طرحت 383 عملية لتبطين الترع بإجمالى 2900 كيلو متر طولي.