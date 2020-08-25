رئيس «حماية المستهلك» يحذر المواطنين من الإعلانات المضللة

قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بمحاربة جميع الكيانات الوهمية وغير المعترف بها من الدولة، لافتًا إلى أن تلك الكيانات الوهمية تزاول أنشطة بشكل غير قانوني سواء أماكن بيع أونلاين أو الصفحات الوهمية ويتم تحويل تلك المخالفات للنيابة.وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الإثنين، على ضرورة تعامل المواطنين مع الجهات الموثوق بها وعدم التعامل مع الإعلانات المضللة.وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن أكثر من 85% من المشاكل قد تم حلها، موضحًا أن العنصر البشرى مدرب على أعلى مستوى داخل الجهاز، حيث احتك بتجارب العالم.