«عبدالغفار» يكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3 أيام من غلق التسجيل.وأضاف عبد الغفار، خلال تصريحات خاصة على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الضروري المحافظة على الرقم السري الخاص بالطالب حتى لا يتم تغيير رغباته دون علمه، متمنيا أن يكون موسم تنسيق ناجحا بكل المقاييس.وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن كافة الموظفين في مكتب التنسيق موجودون لخدمة الطلاب وتيسير أمورهم وتسهيل كافة الأمور المستعصية عليهم.