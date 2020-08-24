رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تصريحات بايدن.. أردوغان قلق من انتخابات الرئاسة الأمريكية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:21 م
بايدن
بايدن
أبوزيد على
طباعة
ذكرت تقارير إعلامية أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يقوم قادة العديد من الدول الأجنبية حول العالم بإجراء حساباتهم بشأن المرشح الذي يريدون رؤيته كرئيس قادم لأقوى دولة في العالم، إلا أنهم لم يعلنوا عن مشاعرهم، على عكس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزداد قلقه مع اقتراب الانتخابات.

وتداولت الصحافة التركية، في نهاية الأسبوع الماضي، مقطع فيديو لمقابلة مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، وتم نشره في صحيفة «نيويورك تايمز» في ديسمبر 2019، وكان "بايدن" قد قال في الفيديو: "يجب علينا الآن اتباع نهج مختلف تمامًا تجاه أردوغان، وتجدر الإشارة إلى أن قادة المعارضة يحظون بدعمنا، نحن بحاجة إلى اتصال مباشر مع بعض دوائر النخبة التركية، بالضبط ما كنت أفعله من قبل، يجب أن نشجع هؤلاء الناس على هزيمة أردوغان، وهذا لا ينبغي أن يحدث من خلال الانقلاب، ولكن من خلال العمليات الانتخابية"، وفقًا لتقرير لموقع «Massis post» الإخباري.

ولفت التقرير إلى أن هذه التصريحات لم تحظ باهتمام كبير في الوقت الذي تم نشرها في البداية، ولكن الآن، بعد أشهر أصبح انتشارها قريبًا جدًا من الانتخابات، والرد القاسي من الحكومة التركية من خلال وزير خارجيتها يشير إلى أن تركيا قلقة إزاء انتخابات أمريكا القادمة.

على الجانب الآخر، دائمًا ما تناقش وسائل الإعلام الأمريكية العلاقة الغريبة بين ترامب وأردوغان، حيث يتبادل الجانبان أحيانًا الانتقادات اللاذعة علنًا، إلا أنهما يتعاونان غالبًا في تعزيز المصالح التركية داخل المنطقة.

فمن جانبه، يواصل ترامب ذكر اسم أردوغان بين "القادة الأقوياء"، متجاهلًا ميوله الديكتاتورية، مثل سجن الآلاف من خصومه السياسيين، وإغلاق الصحف والقنوات التليفزيونية المعارضة، وفرض الرقابة على الإنترنت، وتدخلاته وانتهاكه القوانين الدولية.

ونوه الموقع إلى أن أردوغان لديه سبب خطير للقلق، حيث إن إعادة إطلاق تصريحات "جو بايدن" والضجة التي تكتنفها دليل على أن تركيا قلقة من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصة أن استطلاعات الرأي تتوقع فوز بايدن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «التجارب السريرية»

رضا عبدالعال عن مباراة القمة: «دفاع الأحمر كان شوارع»

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «التجارب السريرية»

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

وفاة الفنان ثابت عويضة المدير العام لقطاع الفنون التشكيلية

«أبو سعدة» يشارك في لجان اختيار الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين

«الكتب خان» تصدر الطبعة الثانية من «في أثر عنايات الزيات»

عرض «أحوال شخصية» على الهناجر.. الخميس