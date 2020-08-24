شوقى: نعمل على خطة العام الدراسى الجديد بمنهجية كبيرة لحل المشاكل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل بمنهجية كبيرة في ظل وضع خطة العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الحالية.وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور": "نحن نعمل بمنهجية كبيرة لحل مشاكل كثيرة؛ لنحقق أفضل خدمة تعليمية في ظل الظروف الصعبة والمتغيرة دائما".واستكمل الوزير تصريحاته قائلا: "وسوف نعلن الخطة في الأسبوع الأول من سبتمبر كما وعدنا".وأكد الوزير أن الخطة الجديدة للعام الدراسي لم تعرض للحوار المجتمعي، لأن هذه قرارات دولة ولَم يحصل من قبل أن تم مناقشة خطة عام دراسي في حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل لصالح المعلم والطالب.