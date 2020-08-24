الخرباوى: قطر سرطان المنطقة ويجب استئصاله

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إنه يجب إعادة تقييم ثورات الربيع العربي مرة أخرى بحيادية، حيث جاءت علينا فترات كنا نسأل هل هذه ثورات حقيقية وكانت رغبة من الشعوب، أم كان هناك أدوات ساهمت في تحريك الجماهير.وأشار "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن جماعة الإخوان كانت عنصرًا فعالًا مع قطر في إدارة الوضع، مضيفا أن قطر تعتبر سرطان هذه المنطقة، ويجب وأد هذا السرطان، واستئصاله تمامًا.وأوضح أن هناك توأمة ما بين جهازي المخابرات الأمريكية والبريطانية، حيث تم اختراق البيت الأبيض وعدد من المؤسسات الفكرية الأمريكية، وذلك من أجل تحقق مصلحتهم.