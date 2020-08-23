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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يناشد «التضامن» لحل مشكلة مصاب بحريق بني سويف 2005

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:03 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه يضم صوته لصوت الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ويناشد الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي بتعيين أحد ضحايا حادث حريق مسرح قصر ثقافة بني سويف بعد إنهاء التعاقد معه مؤخرًا.

وأكد الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن قرار تعيين وزارة التضامن الشاب المصاب لن يعضل الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الباز، أن الشاب محمد عادل عبدالمنعم عادل، حاصل على دبلوم صنايع، ولأنه من ضحايا المحرقة التي وقعت في 2005 تم تشغيله في قصر ثقافة بني سويف، كعمالة مؤقتة ومرتبه بسيط، لكنه حتى فوجئ في هذه الأيام الأخيرة أنهم سيقومون بالاستغناء عنه.

ولفت إلى أن صاحب الواقعة نشر فيديو مؤلما مؤخرًا، أكد فيه تواصله مع عدد الجهات المعنية، من بينها وزارة الثقافة، وعضو مجلس النواب عن دائرته، لكن دون استجابة واضحة، مشيرًا إلى أن الفيديو يوضح إصاباته وتشوهاته التي تعرض لها جراء إصابته في حريق مسرح بني سويف.

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